Allemagne: Ce que Macky Sall et Karamba Diaby se sont dits Le Président Macky Sall a reçu Karamba Diaby, le député allemand d'origine sénégalaise. L’audience entre les deux hommes a eu lieu hier, en marge du Forum économique de Berlin, à laquelle participe le Chef de l’Etat.

Karamba Diaby, le premier député noir d’Allemagne, élu du Parti social-démocrate (SPD), avait frôlé la mort il y a moins de deux semaines. Son bureau, situé dans la circonscription locale de Halla, en ex-RDA, a été criblé de balles.



M. Diaby a été reçu en audience par Macky Sall, qui a profité de son séjour à Berlin pour rencontrer les Sénégalais de la diaspora. Joint par Rewmi Fm, le député du Bundestag livre les coulisses de son tête-à-tête avec le Président Sall. « J’ai eu à rencontrer le Président Macky Sall aujourd’hui (Ndrl : hier) à Berlin, lors de sa visite avec les entrepreneurs sénégalais qui ont une conférence avec les partenaires allemands. Donc, nous avons discuté de la nouvelle loi sur l’immigration des étrangers qualifiés en Allemagne. C’est une loi très importante parce que les jeunes Sénégalais qui ont la possibilité de travailler ici en Allemagne, peuvent toujours décider de retourner chez eux. Mais ils peuvent aussi rassembler assez d’expérience. Donc c’est une loi qui est très importante et qui règle de manière légale, l’immigration en Allemagne », a-t-il confié.



Il révèle qu’il a également parlé avec le Chef de l’Etat de la formation professionnelle. « Parce que je suis membre du comité de formation de la recherche au Parlement allemand, il donc est très important que le Sénégal profite de l’expérience de l’Allemagne. Et avec les entrepreneurs que nous avons rencontrés, il est possible de faire la coopération sur ce domaine-là. Ce sont les deux aspects dont j’ai eu à discuter avec le Président Macky Sall à Berlin. »













Rewmi

