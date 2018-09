Allemagne: Leroy Sané quitte la sélection... pour devenir papa Leroy Sané, qui avait quitté vendredi la sélection allemande à deux jours du match amical de dimanche contre le Pérou, est devenu le même jour l'heureux papa d'une petite fille, selon le quotidien allemand Bild samedi.

Le jeune ailier gauche de Manchester City s'était éclipsé pour rejoindre sa compagne Candice Brook, qui a donné naissance à leur premier enfant, selon le père du joueur cité par Bild. "Ma petite-fille est née hier (vendredi), nous sommes très heureux, elle s'appelle Rio Stella", dit le nouveau grand-père Souleyman, un ancien joueur de Fribourg et Nuremberg. Une information depuis lors confirmée par le joueur lui-même sur Twitter.





Vendredi, la Fédération allemande avait simplement indiqué que Sané quittait le groupe "pour raisons privées" après s'être entretenu avec le sélectionneur Joachim Löw. Certains avaient avancé qu'il ne supportait pas les critiques de Toni Kroos à son encontre. Mais Sané a, juste après avoir annoncé la naissance de sa fille, remercié son entraîneur national pour sa compréhension face aux circonstances joyeuses qui justifiaient son départ précipité. De quoi faire taire les rumeurs.



Âgé de 22 ans et non retenu pour le Mondial en Russie en juin, Sané était entré brièvement en jeu jeudi soir, à la 83e minute contre la France en Ligue des Nations à Munich (0-0).



En juin, Joachim Löw l'avait convoqué dans sa pré-liste pour le Mondial, et Sané avait participé à la première partie du stage de préparation de la Mannschaft. Il avait ensuite figuré à la susprise générale parmi les quatre infortunés joueurs écartés de la liste définitive.



