Allemagne: Macky Sall fait Sénateur Honoris Causa Alors que la tempête gronde encore après les limogeages de 3 hauts fonctionnaires sénégalais, lundi, le Président Macky Sall vient d’être fait Sénateur Honoris Causa, la plus prestigieuse distinction du Sénat de l’économie allemande.

c'était au cours d'une audience, hier, d'une délégation de cette institution qui regroupe les plus grands chefs d'entreprises allemands, séjournant au Sénégal afin de voir les opportunités d'affaires et éventuellement y investir, rapporte L’As.



Lors de l'audience, tous les projets du Plan Sénégal Emergent (Pse) ont été présentés aux membres de la délégation, souligne la même source..

