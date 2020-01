Allemagne: Macky Sall invité d’honneur de la réunion annuelle de l’Association des PME

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Janvier 2020 à 21:38 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall quitte Dakar le dimanche 26 janvier 2020 pour prendre part, le lundi 27 janvier, en qualité d’invité d’honneur, à la réunion annuelle de l’Association allemande des Petites et Moyennes Entreprises (AA/PME).



L’AA/PME regroupe plus de 80 000 membres comptant parmi les entreprises familiales, artisanales, start-up et autres professions libérales les plus dynamiques de l’économie allemande.



Le Président Sall, qui sera accompagné à cette occasion par des représentants du secteur privé national, s’adressera à cet important rassemblement pour donner sa vision des échanges entre les deux pays, dans le contexte de l’initiative dite « Compact avec l’Afrique », pilotée par Madame la Chancelière Angela Merkel au sein du G20, et visant à encourager les échanges et l’investissement en Afrique.



Le Président Sall aura également un entretien bilatéral avec Madame la Chancelière Merkel avant son retour prévu le 27 janvier.









