Allemagne: l'agent d'Özil répond à Hoeness... et il en envoie ! Très sévèrement critiqué par Uli Hoeness après l'annonce de sa retraite internationale, Mesut Özil a été défendu par son agent, qui a dézingué le président du Bayern Munich.

L'annonce de la retraite internationale de Mesut Özil continue de beaucoup faire parler en Allemagne. Dimanche, le joueur d'Arsenal annonçait qu'il ne jouerait plus avec la sélection allemande et dénonçait "un sentiment de racisme et de manque de respect". Uli Hoeness, président du Bayern Munich, lui a répondu très durement, en lâchant que le meneur de jeu avait "joué comme une m*** pendant des années".



Erkut Sogut, l'agent d'Özil a contre-attaqué dans un communiqué transmis à Goal.com. Et là aussi, ça envoie. "Les commentaires de M. Hoeness n'ont absolument rien à voir avec le football, lâche-t-il. Il essaie de détourner l'attention du vrai problème, le problème du racisme et de la discrimination en Allemagne, qui refait surface une fois de plus dans la société allemande de tous les jours."



"Une honte pour le peuple allemand"



"Si Mesut est un si mauvais joueur, qu'est-ce que cela signifie sur l'opinion de Joachim Löw, Arsène Wenger et José Mourinho? Ce sont trois managers d'élite qui considèrent Mesut comme l'un des meilleurs à son poste. (…) M. Hoeness ne peut même pas fournir de preuves réelles pour étayer ses déclarations stupides, qui sont clairement exagérées. Dans ce cas, les stats sont claires: 23 buts, 40 passes décisives, un record pour un Allemand, et cinq fois joueur allemand de l'année, dont 3 après 2014."



"En tant que président du Bayern Munich, il n'est pas préférable de se concentrer sur les performances de ses propres joueurs, vu que huit joueurs de l'équipe d'Allemagne jouent dans son club. (…) Cependant, il est au courant des 28,5 millions d'euros d'impôts qu'il a évadés (sic), lorsqu'il a été forcé de démissionner de son poste au Bayern Munich et condamné à de la prison pour son comportement criminel. Cela fait de lui quel genre de personne?"



"Monsieur Hoeness, nous ne gaspillerons plus de temps ni d'énergie à parler d'un sujet dont vous ne connaissez clairement rien, conclut l'agent. C'est non seulement une honte pour vous, mais aussi et surtout une honte pour le football allemand et le peuple allemand."















