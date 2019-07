Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Allez Gaïndé, faites-le, pour mille et une raisons Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juillet 2019 à 22:18 | | 0 commentaire(s)|

Chers Gaïndé,

Faites-le pour l’Histoire ;

Faites-le pour Bruno Metsu et Jules François Bocandé, Essamay ;

Faites-le pour Alioune CISSE et contre ses détracteurs;

Faites-le pour sécher définitivement les larmes de El Hadji Ousseynou Diouf ;

Faites-le pour un Sadio d’or ;

Faites-le pour laver l’honneur de notre pépite nationale, Krépin Diatta ;

Faites-le pour l’infatigable douzième Gaïndé ;

Faites-le pour le très fair-play Allez Casa ;

Faites-le pour le Gaïndé en Chef, Macky la Chance ;

Faites-le pour la presse sportive nationale ;

Faites-le pour la mémoire d’Ousmane Tanor Dieng le sportif;

Faites-le pour la mémoire d’Alassane Ndiaye Alou ;

Faites-le pour l’inusable militant du sport Abdoulaye DIAW ; il pourra alors aller au Ciel en toute tranquillité après son centenaire ;

Faites-le pour les 16 millions d’entraîneurs constamment exposés aux infarctus et autres accidents mortels des jours de victoire ;

Faites-le pour la Fédération, l’Etat et les partenaires qui malgré tout, n’ont pas failli.

Faites-le pour un hommage mérité au Puma du Sine, à Saint-Augustin, au Lion du Ndoucoumane et à tous les missionnaires du Caire ;

Faites-le pour tous les sacrifices consentis depuis des générations ;

Faites-le pour l’honneur de la Mère-patrie ;

Faites-le pour notre diplomatie sportive et notre rayonnement international ;

Faites-le pour cette jeunesse vaillante et ardente;

Faites-le pour la consolidation du « commun vouloir de vie commune » et la concorde nationale ;

Faites-le pour vos aînés de l’année 2002 tombés au pays de Soundiata, les armes à la main ;

Faites-le symboliquement aux pieds des pyramides, Khéops, Képhren et Mikérinos;

Faites-le symboliquement depuis Karnak, Giseh et Luxor ;

Faites-le symboliquement en l’honneur du Pharaon du Savoir, Cheikh Anta Diop qui a rendu au Noir sa dignité humaine ;



Faites-le pour faire taire certains consultants, ces chers frères dont les commentaires trahissent béant leur sentiment discourtois à notre égard;

Faites-le pour rendre fiers Habib Bèye et Diomansy Camara devant certains de leurs con-frères aux rires ironiques et moqueurs sur les plateaux de télévision (Vous n’avez jamais rien gagné. Ô que ça fait mal !) ;

Faites-le pour les nombreux amis du Sénégal ;

Alors Chers Gaïndés,

Ramenez-nous Dame Coupe ;

Ramenez-nous ce trophée continental qui nous fuit depuis les jeux de l’Amitié ;

Ramenez-nous cette Néfertiti continentale qui nous a si généreusement déclarés sa flamme ;

Faites-le pour écrire vous-mêmes, votre propre Histoire et votre carrière professionnelle ;

Faites-le pour inscrire le Sénégal en lettres d’or au panthéon du football africain ;

Faites-le pour donner raison à la FIFA et honorer votre 1er rang africain ;

Faites-le, dignes arrières petits-fils de Maba Diakhou BA, El Hadji Omar Tall, Lat Dior Ngoné Latyr Diop, Mamadou Lamine Dramé, Cerno Sileymaan Baal, Moussa Molo Baldé, Alboury Seynabou Ndiaye, Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf, Aline Sitoé Diatta, Ndatté Yalla, Njeumbët Mbodji;

Alors Gaïndé, Dem ba Jeex ! Et suivra la TERANGA ! C’est promis.

Les aïeuls, les Esprits depuis Sangomar, les Pencc, les bois sacrés… ;

Tivaouane, Touba, Diamalaye-Cambérène, Médina Baye, Léona Niassène, Ndokhobé, Médina Gounass, Thiénéba Seck, Ndiassane, Sirmang, Ndémène, ….;

Popenguine, Keur Moussa ;

En union des prières et des cœurs pour une soirée étoilée le 19 juillet 2019.

Alahouma Amine !





Lamine Sarr

lamsarren@gmail.com





