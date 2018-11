Alliance avec Macky: les pressions qui ont eu raison d’Abdoulaye Baldé Demain vendredi, le leader de l’Ucs, Abdoulaye Baldé devrait réunir son Conseil national à Dakar, dont la finalité sera de rejoindre le candidat Macky Sall. Cette instance se réunit la veille de l’investiture du candidat de Benno parce que jusqu’à la dernière minute, le leader de l’Ucs a résisté à la pression de sa propre famille, et procédé à la collecte de ses signatures pour participer à la prochaine élection. Tout était donc prêt, puisqu’au total, l’Ucs a collecté 61 000 signatures, prête à assurer sa participation à la présidentielle.



C’est fort de cela qu’Abdoulaye Baldé, son leader, est parti à Praïa assister à une rencontre internationale. Mais c’était sans compter avec les familles religieuses qui lui ont mis la pression. Du côté de ses parents Peulhs, des marabouts mandingues de Pakao. Mais aussi de Thierno Madani Tall, qui lui a déclaré clairement qu’il ne voudrait que Baldé s’oppose à son propre frère.



« Tu es jeune, tu as du champ, cette élection est décisive, il faut laisser ton frère continuer le travail et après tu pourras briguer l’élection. Tu as toutes les chances, tu n’as aucun cheveu blanc », lui a recommandé le religieux. Même son de cloche du côté de Mbour, la famille de Thierno Ahmadou Barro : « Aminata était vue comme celle qui empêchait de tourner en rond, celle qui refusait cette alliance. Elle a mal pris le fait que pendant cinq ans, elle et son époux ont été soumis à des tracasseries policières incessantes. C’était trop dur, surtout venant de son propre frère, qui porte le nom de son père. Son oncle khalife de Thierno Ahmadou Barro lui a fait comprendre que c’est Dieu, ce n’est pas Macky Sall. C’était un passage obligé », informe une source contactée par Leral.



Malgré tout, les résistances ont demeuré, certains exigeant que les poursuites soient levées, notamment la mise en examen. « C’est la dernière chose qui me gêne, parce que ce dossier, en cinq ans, s’il y avait quelque chose, ils allaient le sortir. Je ne me reproche rien, je n’ai rien à me reprocher. Ils ont fouillé des milliers de dossiers, des centaines de comptes reliés ou non à Karim Wade, nulle part, ils n’ont vu mon nom. Mon seul péché dans cette affaire, c’est mon lien avec Karim Wade et mon rôle dans l’Anoci. Il faut laisser la Justice suivre son cours, ils découvriront mon innocence », a plutôt répondu le président de l’Ucs.



Ces dernières semaines, ce sont les pressions de Souleymane Jules Diop et de son ami Aliou Sall qui ont eu raison du couple. A Paris, à la rencontre des maires francophones, Aliou Sall a rencontré Abdoulaye Baldé. A Dakar, au même moment, Souleymane Jules Diop a réuni à Dakar Aminata Gassama et ses sœurs. « Nous sommes une seule et même famille. Abdoulaye comme Macky sont nos frères, nous ne pouvons pas laisser faire, nous ne pouvons pas laisser la famille se diviser », ont-ils déclaré.



Quand les deux parties ont montré leur ouverture, le ministre Mamadou Talla, neveu de Macky Gassama et ami intime de Macky Sall, a repris la médiation pour reprendre les discussions. C’est donc quasiment sous la contrainte et après une grande pression qu’à peine revenu de Praïa, Abdoulaye Baldé va réunir son Conseil national pour être au rendez-vous du meeting d’investiture de Benno dans lequel il viendra en allié de Macky Sall.













