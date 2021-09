Alliance de l’opposition: AG/Jotna de Me Moussa Diop dans «Yewwi Askan wi» Restons avec la coalition de l’opposition «YewwiAskanwi », pour dire qu’elle continue de s’étoffer. Le mouvement Alternance générationnelle AG/Jotna, de Me Moussa Diop, a rejoint également la coalition de Khalifa Sall et compagnie.

Dans une note adressée à ses militants et sympathisants, l’ancien Directeur général de Dakar Dem Dikk souligne que lorsque l’heure de la bonne et juste raison de se positionner arrive et que la gestion du pays laisse de plus en plus à désirer, il a toujours su prendre ses responsabilités pour dire non, par éthique et sans faiblesse.



Il rappelle qu’en 2012, il a été parmi les premiers au sein de Macky2012 à barrer la route au régime de Wade. C’est la raison pour laquelle, dit-il, aucun Sénégalais n’a été surpris de le voir rejoindre la Grande Coalition de l’opposition «Yewwi Askan Wi», à la suite d’une forte demande, d’abord sociale, avant d’être politique. A l’en croire, ses amis savent qu’il sera toujours du côté de la Vérité, quel que soit le prix à payer.



Selon Me Moussa Diop, une marche triennale est lancée pour un Sénégal meilleur et libéré de la dévalorisation de la parole publique.











