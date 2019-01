Alliance électorale : Idrissa Seck rend visite à Thierno Bocoum

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Janvier 2019

Thierno Bocoum a-t-il finalement été sensible aux appels de ses anciens camarades de parti qui, lors de la dernière marche de l’opposition, en décembre dernier, l’ont appelé à « revenir à la maison » ? En tout cas, les relatons entre l’ancien parlementaire et son ancien parti semblent se diriger vers de beaux jours.



Selon les informations obtenues de sources dignes de foi, les tractations déclenchées, il y a quelque temps, entre le président de Rewmi Idrissa Seck et son ancien lieutenant, devenu entre-temps chef de parti, Thierno Bocoum, ont débouché sur une rencontre entre les deux hommes hier soir.



Et même si de la rencontre qui s’est déroulée au domicile du leader du mouvement Agir n’a pas fuité grand-chose, au vu du timing, mais également la constance de Thierno Bocoum qui a déjà manifesté son ouverture à tous les leaders de l’opposition. Tout pousse à croire que le plan de rapprochement entre les deux hommes a été effectivement enclenché.



Joint au téléphone par nos soins, celui-ci, qui fut listé parmi les meilleurs députés de la 12eme législature a reconnu avoir reçu la visite du président de Rewmi Idrissa Seck. Thierno Bocoum a souhaité ne pas entrer dans les détails de cette rencontre que les plus fines analyses politiques ne pouvaient certainement pas prédire.



Les Echos

