Alliance en vue des locales : Lancement demain de la Grande coalition de l’opposition L’opposition sénégalaise compte donner du fil à retordre au Président Macky Sall lors des prochaines élections locales et législatives. Annoncée depuis un moment, la grande coalition de l’opposition tant attendue va finalement voir le jour demain mercredi. Elle regroupera le Pastef, Taxawu Sénégal, Pur, et Gueum Sa Bopp de Bougane Guèye Dany. Seul le Pds est encore dans le clair-obscur. L'As

Sauf revirement de dernière minute, la grande coalition de l’opposition annoncée depuis un moment va finalement voir le jour ce mercredi. Selon une source contactée par « L’As », les discussions étaient en cours et c’est la date du mercredi 1er septembre qui a été retenue pour acter cette alliance en vue des prochaines élections locales et législatives.



Les dés étant jetés, l’opposition sénégalaise semble déterminée à se tailler la plus grande part lors des prochaines Locales et Législatives de 2022. Pour certains, ce n’était qu’une vue de l’’esprit que de voir l’opposition réunie. Aujourd’hui, tout semble indiquer le contraire. Même le filtre de la caution n’a pas servi de gestes barrières à Sonko et compagnie. Mieux, ils semblent immunisés contre les « nombreux verrous » posés par le parti au pouvoir pour les diviser.



Soudés aujourd’hui plus que jamais, les leaders de l’opposition comptent bien embarquer le plus de partis politiques dans leur bateau en direction des prochaines élections. En effet, au début, des voix s’étaient élevées pour inviter les initiateurs à s’ouvrir davantage . Un message qui visiblement a été bien reçu et décortiqué par les initiateurs de cette alliance.



Au début, il s’agissait du Pastef de Sonko, Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, PDS de Karim Wade et du PUR de Serigne Moustapha Sy. D’ailleurs c’est ce dernier cité qui a révélé au grand public l’existence de cette coalition.



En effet, lors de la traditionnelle Ziara de Achoura, le marabout politicien avait déclaré qu’il avait donné « son approbation pour rejoindre la grande coalition de l’opposition » . Une sortie qui avait soulevé un tollé. Se sentant mis à l’écart, Thierno Alassane Sall, l’ancien premier ministre Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine diallo de Tekki ont décidé de faire bloc à part. Mais en dépit de toutes ces sorties, la coalition ne cesse de s’agrandir. D’ailleurs, une rencontre entre Ousmane Sonko et le Dr Babacar Diop était prévue ce matin à 11 heures au siège du Pastef, pour certainement préparer leur sortie du mercredi.

