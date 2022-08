Alliance politique: Le mouvement national de Matar Mbaye intègre le parti du DG de l’emploi La politique n’est plus une affaire de solitaire. Elle exige des ramifications, des alliances et une forte stratégie et démarche méthodique, avant d’aller à la conquête des suffrages. Considérant cette nécessité, le mouvement Rassemblement des jeunes pour un Sénégal Émergent, dirigé par Matar Mbaye et le parti Rassemblement pour la vérité « Deug Moo Woor » de Pape Modou Fall ont décidé de sceller une alliance pour répondre aux exigences politiques.

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Août 2022 à 19:10 | | 0 commentaire(s)|

Le mouvement Rassemblement des jeunes pour un Sénégal Émergent, dirigé par Matar Mbaye, scelle une union politique sacrée avec le parti Rassemblement pour la vérité « Deug Moo Woor » de Pape Modou Fall, par ailleurs Directeur de l’emploi. Matar Mbaye explique son engagement par un souci de consolidation et de renforcement du parti Rassemblement pour la vérité « Deug moo woor» de Pape Modou Fall.



Ainsi, le responsable politique à Taiba Ndiaye indique que son choix s’explique par une politique saine et sobre, dont le Directeur général de l’emploi, Pape modou Modou Fall mêne depuis belle lurette. Optant de s’aligner, il précise que Pape Modou Fall qui fait focus sur l'employabilité des jeunes et la matérialisation du programme du président de la République, Macky Sall tel que « Xeuyu daw gni », ne ménage aucun effort pour participer à l'alternance générationnelle.



Sous ce registre, le directeur s'efforce à offrir à la jeunesse sénégalaise un avenir meilleur. Le dynamisme de ce programme phare dans la lutte contre le chômage des jeunes, relève-t-il, est très palpable dans différentes localités du pays. Présentement, beaucoup de jeunes des Communes, des départements ou des régions du pays sont bénéficiaire de ce programme salutaire et louable pour un meilleur devenir.



Ailleurs, le président du mouvement rassemblement des jeunes pour un Sénégal Émergent, Matar Mbaye s’engage à côté de Pape Modou Fall pour contribuer de manière intense au développement économique et social du pays. A travers son engagement, le natif de Taiba Ndiaye, très engagé politiquement, affirme et réitère sa détermination à accompagner le directeur de l'emploi dans sa volonté de décentraliser le parti dans toutes les 14 régions du Sénégal.



Et dans ce travail de massification et d’extension d’une base politique profitable, Matar Mbaye décide de tout mettre en oeuvre pour apporter un soutien perceptible et indéfectible au leader du parti Rassemblement pour la vérité « Deug moo woor». Le Directeur de l’emploi, bénéficiaire de l’accompagnement du responsable politique de Taiba Ndiaye, partant pour cette alliance matérialisée a affiché sa satisfaction.



Pape Modou Fall, considère que la pratique de la politique actuelle recommande une vision plus globale, des perspectives plus affinées, des stratégies de conquêtes audacieuses et une offre politique adaptés aux réalités et attentes des populations. Seules, des alliances politiques dynamiques, nouées avec des hommes politiques crédibles, engagés résolument à s’investir pleinement pour donner des réponses.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook