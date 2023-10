Alliance pour la République: Résolution du Secrétariat exécutif national

Réuni ce jour Samedi 30 septembre 2023, sous la présidence effective de SEM Macky Sall, le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’APR,



- Considérant la pertinence du mandat donné au Président du Parti pour le choix du candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024,



- Considérant l’accueil réservé au choix entériné par la Coalition Benno BokkYaakaar et la Grande Coalition de la Majorité Présidentielle en la personne du Premier ministre, M. Amadou Ba, un homme ouvert et de dialogue, doté de compétences avérées,un grand serviteur de l’État très au fait des politiques publiques mises en œuvre dans le cadre du PSE,



- Considérant les enjeux liés à cette échéance majeure du 25 février 2024 pour notre pays et le grand peuple sénégalais ;



Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance pour la République (APR)



- Félicite vivement le Président Macky Sall pour la conduite inclusive du processus de choix du candidat de Benno BokkYaakaar et lui réitère sa totale confiance,



- Se réjouit de l’engament sans réserve des camarades, frères et sœurs qui ont accepté de renoncer à leur candidature pour soutenir le candidat unique de Benno BokkYaakaar et de la Grande Coalition de la Majorité Présidentielle





- Exhorte tous les responsables, militants et sympathisants à poursuivre lamobilisation, dans l’unité et la solidarité, pour la victoire de notre candidat, le camarade Amadou Ba, le 25 février 2024, dès le premier tour du scrutin,



- Rend un vibrant hommage au Président Macky Sall pour son leadership, exemplaire, clairvoyant et fédérateur, reconnu de par le monde,





- Salue à nouveau son œuvre monumentale à la tête du Sénégal, aujourd’hui résolument engagé dans la dynamique de l’émergence



- Soutient la décision du Président Macky Sall de réunir le Conseil National du parti le 29 octobre 2023



Vive le Président Macky Sall

Vive L’Alliance Pour la République

Vivent Benno BokkYaakaar et la Grande Coalition de la Majorité Présidentielle

Vive le Sénégal



Tous ensemble pour la victoire de notre candidat, le camarade Amadou Ba, dès le premier tour du scrutin le 25 février 2024



Fait à Dakar, le 30 septembre 2023

Le Secrétariat Exécutif National