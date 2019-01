Alliances en vue de la Présidentielle : Macky et Idy font la “cour” à Aïda Mbodj

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Janvier 2019 à 12:30 | | 0 commentaire(s)|

Idrissa Seck et Macky Sall font la “cour” à Aïda Mbodj. Les deux candidats à la Présidentielle veulent chacun enrôler la “lionne du Baol”. Idy a fait un saut chez la parlementaire, dans la nuit du samedi au dimanche. Et la patron de la coalition Benno Bokk Yakaar a débarqué, hier, vers les coups de 1h 37 minutes chez l’ancienne présidente du Conseil départemental de Bambey.



Tous les deux ont pris comme prétexte fallacieux, le mariage de la fille d’Aïda Mbodj, pour se transporter à Sacré-Coeur. SourceA qui rapporte l’information, précise qu'Aïda Mbodj n’a encore rien dit, au sujet du candidat qu’elle soutiendra en direction de la Présidentielle de 2019. Mais, le président sortant a 4 fois une longueur d’avance sur le leader de Rewmi.













(Actusen)

