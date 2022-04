Allongement des congés de maternité : Une requête encore imparfaite

L’adoption du projet de loi n° 31/2021 ouvre de nouvelles perspectives aux femmes. Elle pourrait aboutir à un remaniement des dispositions de congés de maternité. Des changements sont annoncés sur le renforcement de la loi, les décrets d’application et l’allongement de la durée des congés de maternité. L’installation des crèches dans le lieu de travail, est aussi une éventualité.



Selon "Le Quotidien", le ministre Samba Sy est pour l’allongement de la durée des congés de maternité. Cette durée pourrait ainsi passer de 3 à 6 mois.



La faisabilité de l’allongement des congés de maternité



Les avis restent, toutefois, partagés sur la faisabilité de la disposition. Les répercussions financières sur l’Etat du Sénégal, chargé de rémunérer les femmes en congés par le biais de la Caisse de sécurité sociale, sont considérées comme un effet dissuasif.



Il peut aussi exister un effet pervers de la situation au désavantage des femmes. L’allongement de la durée des congés de maternité, peut entraîner les employeurs à privilégier le recrutement des hommes. Une discrimination que le nouveau projet de loi tente de corriger.



Débat avec le gouvernement et les partenaires



Le Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, promet d’ouvrir un débat avec le gouvernement et les partenaires.



L’Assemblée nationale vient d’adopter un projet de loi en faveur des femmes. Ladite loi encadre le travail des femmes enceintes. Le texte interdit les licenciements motivés par l’état de la femme enceinte. Elle réprime aussi toute discrimination d’une femme en état de grossesse, à l’embauche.



Le projet de loi n° 31/2021 complète les dispositions de la loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail.