Allumage de la Centrale WAE à Cap des Biches : Des Remerciements Spéciaux à la Senelec

Les populations satisfaites de l’allumage de la Centrale WAE à Cap des Biches expriment une profonde gratitude à la Senelec, dont le soutien indéfectible et l'engagement ont été essentiels à la réalisation de ce projet. Grâce à elle, une étape importante a pu être franchie dans cette quête d'indépendance énergétique pour le Sénégal.



Ainsi, elles souhaitent remercier chaleureusement le gouvernement du Sénégal, ayant à sa tête Diomaye Faye et Ousmane Sonko, pour leur engagement à réduire le coût de l'électricité et, à améliorer la vie des Sénégalais.



« Votre vision pour un Sénégal prospère et énergétiquement autonome a été une source d'inspiration pour nous tous. Nous sommes fiers de contribuer à la réalisation de cette vision commune pour un avenir meilleur », disent-elles.