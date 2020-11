Almadies: 78 écoles privées et et 16 établissements clandestins, ces chiffres qui dérangent Il est recensé, selon Source A, soixante dis huit (78) écoles privées non autorisées et seize (16) établissements clandestins dans la circonscription des Almadies. Mais , c'est comme si cela ne voulait rien dire.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Novembre 2020

Insa Diallo, président du Conseil des acteurs et partenaires de l'enseignement privé; "il y a certains qui en abusent, parcequ'au lieu de retourner, reprendre le dossier et voir les éléments incriminés pour les corriger, ils font comme s'ils avaient une autorisation", se plaint ce dernier.





Interpellé par le journal, le chef de la Division de l'Enseignement privé au Ministère de l'Education nationale balance: "s'il y a des écoles qui exercent dans l'irrégularité, cela ne peut pas engager le Ministère qui ne peut pas avoir ces informations", fait-il savoir.



Il ajoute: "c'est le niveau déconcentré (IEF et IA) qui s'occupe de cela", renvoie-il la patate chaude.

