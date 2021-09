Almadies: La femme d’un célèbre homme d’affaires escroquée L.Kanté, courtier, âgé de 31 ans a été arrêté et placé sous mandat de dépôt pour abus de confiance. Il est accusé d'avoir détourné 2 millions 25 mille FCfa, l’argent du loyer de Th. Bâ, épouse d’un grand homme d'affaires.

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Septembre 2021 à 12:53

L. Kanté a donné en location deux appartements de la femme du 28 juillet au 28 août puis du 14 août au 13 septembre sans pour autant verser un rond.



Grugée, la dame Th. Bâ a confié aux policiers du Point E que depuis bientôt deux mois, elle n’a reçu aucun franc de Kanté. Ce dernier, révèle-t-elle, passe son temps à servir de faux prétextes.



Ainsi, le mis en cause, interpellé par la police, n’a pas nié les faits qui lui sont reprochés. Evoquant des difficultés financières, L. Kante a dépensé, dit-il, l’argent des locataires dans la gestion de ses affaires personnelles.



Etant un habitué des faits, L. Kante est placé sous mandat de dépôt, lundi dernier. Et, son procès est fixé au jeudi 16 septembre.



