Alpagué pour conduite sans permis : Serigne Assane Mbacké, le marabout politicien proche de Sonko, libéré Serigne Assane Mbacké, l’homme qui avait lâché le PDS pour rejoindre Ousmane Sonko et le Pastef, avait été arrêté par la gendarmerie de Ngor, hier, pour conduite sans permis. Après présentation de ce document, grâce à un avocat délégué par le leader du Pastef, il a été libéré.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Juin 2022 à 21:15 | | 0 commentaire(s)|

Sur les réseaux sociaux où la nouvelle a été largement partagée, certains avançaient même qu’il n’en avait pas. A sa sortie des locaux de la gendarmerie, son avocat, sans entrer dans des détails, a confirmé que c’était pour une affaire de permis, qu’il a été arrêté, car en sortant de chez il avait oublié ce document chez lui.



Ousmane Sonko, mis au courant de cette affaire, l’a envoyé et après présentation de ce permis ce matin, il a été libéré. après vérification, les gendarmes ont constaté que ledit document est authentique et aucune charge n’étant retenue contre lui, il est libre de tout mouvement



Le marabout politicien a cependant tenu à remercier tout le monde, pour les élans de soutien et sympathie issus d’horizons divers…



