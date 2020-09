Alpha Condé: « Je suis candidat à un 3e mandat pour les jeunes et les femmes » Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Septembre 2020 à 14:49 | | 0 commentaire(s)|

Alors que sa candidature controversée suscite de vives tensions, le président de la Guinée estime que celle-ci est pourtant utile.Selon Alpha Condé, c’est pour aider les femmes et les jeunes puisque ce sont eux qui l’ont poussé à s’engager. «J’ai toujours dit que personne ne peut prendre le pouvoir et continuer à l’exercer s’il n’a… Alors que sa candidature controversée suscite de vives tensions, le président de la Guinée estime que celle-ci est pourtant utile.

Selon Alpha Condé, c’est pour aider les femmes et les jeunes puisque ce sont eux qui l’ont poussé à s’engager. «J’ai toujours dit que personne ne peut prendre le pouvoir et continuer à l’exercer s’il n’a pas le soutien des femmes. Les femmes ont compris que mon combat est d’abord pour les femmes et les jeunes. Comme quelqu’un vient de le dire, ce qu’une femme veut, Dieu le veut aussi», a lancé le président Alpha Condé, qui était en visioconférence avec les femmes de son parti. Pour l’actuel locataire du palais Sékhoutouréya, cette confiance des jeunes et des femmes est méritée puisqu’il est convaincu qu’il est le meilleur choix.



