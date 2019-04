Alpha Condé chez Amadou M. Mbow et Moustapha Niasse

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Avril 2019 à 11:09 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat guinéen, Alpha Condé, aussitôt arrivé à Dakar, s’est rendu au domicile de Amadou Makhtar Mbow, qui a fêté dernièrement ses 98 ans. Il l’avait d’ailleurs appelé le jour de son anniversaire. Mais comme Condé aime bien Mbow, il a remis ça, en se déplaçant jusqu’au domicile de ce dernier.



Condé s’est aussi rendu au domicile de l’actuel président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse. Et pour couronner le tout, il a organisé un dîner au Lagon avec certains proches.



Alpha Condé a vu ses relations avec le Président Sall s’améliorer de façon importante, après que ce dernier l’a aidé à neutraliser le dinosaure Wade en pleine période de nervosité électorale. Selon nos sources, l’effet somnifère a fonctionné à merveille sur le vieux Wade, très sensible aux hommages, avec sans doute la participation active, dans cette opération, de plusieurs chefs d’Etat de la sous-région et peut-être, une voix autorisée du Qatar. En tout cas, aussitôt rentré à Dakar, Me Wade était tout doux, tout miel ! Un peu Ko et pas agressif du tout.













Enquête

