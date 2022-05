Alpha Dia mannequin : "être efféminé ne veut pas dire qu'on n'est pas un homme, Goor yalla la..."

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Mai 2022 à 11:36 | | 0 commentaire(s)|

Alpha Dia, mannequin international et natif de Grand Dakar, revendique sa masculinité du fait des préjugés établis dans ce milieu. "On peut être mannequin, être goor yalla, suivre sa religion et faire sa route", dit-il. Pour celui qui a fait 11 ans dans le milieu, "le mannequinat est un milieu très complexe. Mais, ce n'est pas parce qu'on est efféminé qu'on n'est pas un homme. Je vis bien de mon métier et ma famille ne dira pas le contraire", a-t-il dit en marge du défilé organisé.