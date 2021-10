Alternance au Cap-Vert avec un nouveau président : l’opposant José Maria Neves, passe dès le premier tour Après le dépouillement de plus de 97% des suffrages, le candidat de centre-gauche a été élu nouveau Président de la République du Cap-Vert. José Maria Neves est sorti en tête avec 51,5% des voix.

Le candidat soutenu par le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV), José Maria Neves, a été élu dimanche cinquième président de la République du Cap-Vert , succédant à Jorge Carlos Fonseca.



Alors qu'il reste 3% des bureaux de vote à comptabiliser, le candidat de centre-gauche José Maria Neves est en tête avec 51,5% des voix, recueillant la préférence de plus de 93 000 électeurs. Il a été félécité par ses principaux adversaires, rapportent les médias capverdiens.



José Maria Neves est un homme d'État cap-verdien né le 28 mars 1960 à Santa Catarina sur l'île de Santiago. Il est membre du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV), l’un des deux principaux partis du pays. Du 1er février 2001 au 22 avril 2016, il a exercé la fonction de Premier ministre.

