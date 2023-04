Alternance politique pacifique: Said Larifou, président de l'ONG Waraba plaide pour la remise du Prix Nobel de la paix au Président de la Tanzanie Said Larifou, avocat, homme politique et président de l'ONG Waraba est revenu sur son organisation non gouvernementale et ses aspirations. Ladite ONG, informe-t-on, œuvre pour l’alternance politique pacifique par le biais des urnes et des pratiques démocratiques en Afrique. Ainsi, le président a exprimé ses désirs afin qu'on attribue le Prix Nobel de la paix au Président de la Tanzanie, Samia Hassan. Ce choix, indique-t-il, permettra de l'encourager et de montrer qu'il n’y a pas que des dictateurs en afrique. Said Larifou, se prononcant également, sur la situation actuelle de la République démocratique du Congo et du Rwanda, interpelle la Francophonie.

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Avril 2023 à 22:31 | | 0 commentaire(s)|



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook