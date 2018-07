Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Alvaro Morata : Sa femme a accouché de jumeaux (photos) Rédigé par leral.net le Mardi 31 Juillet 2018 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

L’attaquant de Chelsea, Alvaro Morata, et son épouse Alice Campello ont accueilli dimanche leurs jumeaux, Alessandro et Leornardo.

L’ancien joueur de Los Blancos a partagé la bonne nouvelle sur sa page Instagram.





« Et le jour est arrivé … 29 juillet 2018, un jour que je n’oublierai jamais. L’attente a été longue, très longue. Cela n’a duré que 9 mois mais pour nous ça a été comme 3 ans. Je n’ai pas de mots pour te remercier Alice, merci de m’avoir offert le cadeau le plus beau et le plus incroyable du monde. »

« Chaque jour depuis que je te connais, je remercie Dieu de t’avoir mis sur mon chemin, tu es la pierre angulaire de ma vie. Ces mois tu t’es battue comme une lionne, je ne peux pas être plus fier de toi, des nuits à l’hôpital, journées déshydratés, journées entières au lit sans pouvoir bouger … mais à la fin le jour est arrivé, il est arrivé et tout valait la peine. »

« Bienvenue au monde Alessandro et Leonardo. Je souhaite seulement que vous ayez la santé et soyez heureux avec l’amour qui est respiré dans notre maison, dans notre famille », a-t-il écrit.

Sa femme a également partagé la photo de ses bébés sur sa page Instagram



Crédit photo : thesun

Gaelle Kamdem





