Aly Ciré Ndiaye, Procureur général de Diourbel : «Il faut changer de paradigme pour combattre le trafic de drogue»

Nous commencerons par féliciter les forces de défense et de sécurité. Parce que la cérémonie d’incinération de ce matin, avec l’énorme quantité de drogue à incinérer et qui avoisine une tonne et cinq cents kilogrammes, montre qu’il y a une vivacité dans la lutte contre le trafic de drogue. Et c’est un combat qui est permanent et perpétuel, et qui appelle l’implication de tous

C’est bien de toujours saisir la drogue aux méfaits néfastes dans notre société, mais il faut de plus en plus faire de telle sorte que nos officiers de police judiciaire puissent traquer les trafiquants de drogue jusque dans leurs derniers retranchements. Le fait de saisir le produit illicite est une bonne chose, mais il faut essayer de dépouiller le délinquant, en allant chercher son patrimoine et en y mettant la main. C’est une autre façon d’annihiler toutes velléités de profiter de son crime. C’est pourquoi, j’appelle les uns et les autres à changer un peu de paradigme, en allant saisir tout bien dont le trafic de drogue a été le produit, parce que la loi le permet. Ceci va permettre d’accentuer l’efficacité dans la lutte contre la drogue

Nous appelons aussi l’Etat à davantage accélérer le dispositif de mise en œuvre des structures adéquates pour les usagers de drogue, qui en sont devenus malades. Ceci pour un traitement efficace et ainsi, sauver notre jeunesse des méfaits de la drogue