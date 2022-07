Aly Cire Ndiaye, procureur général de Diourbel :«Il faut changer de paradigme pour combattre le trafic de drogue»

La cérémonie d’incinération de drogue et d’autres produits prohibés d’une tonne et quatre cents kilogrammes dont la valeur est estimée à 120 millions Fcfa, a été l’occasion pour Aly Ciré Ndiaye, procureur général de Diourbel, d’inciter les forces de défense et de sécurité à un changement de paradigme aux fins de combattre le fléau.



«Nous commencerons par féliciter les forces de défense et de sécurité. Parce que la cérémonie d’incinération de ce matin, avec l’énorme quantité de drogue à incinérer et qui avoisine une tonne et cinq cents kilogrammes, montre qu’il y a une vivacité dans la lutte contre le trafic de drogue. Et c’est un combat qui est permanent et perpétuel, et qui appelle l’implication de tous», déclare-t-il avant d’appeler les forces de défense et de sécurité à adopter une autre démarche.



«C’est bien de toujours saisir la drogue aux méfaits néfastes dans notre société, mais il faut de plus en plus faire de telle sorte que nos officiers de police judiciaire puissent traquer les trafiquants de drogue jusque dans leurs derniers retranchements. Le fait de saisir le produit illicite est une bonne chose, mais il faut essayer de dépouiller le délinquant en allant chercher son patrimoine et en y mettant la main. C’est une autre façon d’annihiler toutes velléités de profiter de son crime. C’est pourquoi, j’appelle les uns et les autres à changer un peu de paradigme, en allant saisir tout bien dont le trafic de drogue a été le produit, parce que la loi le permet. Ceci va permettre d’accentuer l’efficacité dans la lutte contre la drogue», affirme Aly Ciré Ndiaye.



Poursuivant, il indique que du côté du tribunal, ils saisissent les graves conséquences que la drogue a sur la jeunesse. «Nous appelons aussi l’Etat à davantage accélérer le dispositif de mise en œuvre des structures adéquates pour les usagers de drogue qui en sont devenus malades. Ceci pour un traitement efficace et ainsi sauver notre jeunesse des méfaits de la drogue».



A souligner que lors de cette cérémonie d’incinération organisée en marge de la journée internationale de lutte contre la drogue, 1,4 tonne de produits prohibés a été incinérée à la brigade des douanes de Diourbel placée sous le commandement du lieutenant-colonel Cheikh Faye.



Il s’agit d’une saisie de 608 kilogrammes de chanvre indien, 795 kilogrammes de faux médicaments et 17 000 pilules psychotropes entre autres produits. Selon le commissaire de police Mody Fall, chef de la brigade des stupéfiants de l'antenne locale de l’office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis), la plupart de ces produits prohibés incinérés ont été saisis dans le département de Mbacké (qui englobe Touba).

L’As