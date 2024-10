Aly Diouf :Paix, développement et sécurité, un chemin pour le Sud Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2024 à 11:25 | | 0 commentaire(s)| Aly Diouf, membre du Think Tank pour le développement de la coopération sino-africaine, insiste sur l'importance de la paix, du développement et de la sécurité, pour le Sud. "Ensemble, nous pouvons surmonter les défis et construire un monde prospère, avec un avenir partagé."



