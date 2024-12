Aly Ihsan, GK Asansör : Güven, Kalite ve Estetiğin Senegalli Simgesi

Sağlamlık, Estetik ve Profesyonel Ekip

GK Asansör, yalnızca asansör montajında değil, mutfak mobilyaları ve kapı satışı alanında da Senegal’de güven kazanmış durumda. Almadies’teki bir apartman sahibi olan Serigne Dieng, firmanın hizmetlerini şu sözlerle övüyor:



“2022’de GK Asansör’e 15 milyon CFA peşinat verdim. 9 katlı bir asansör kurdular, sağlamlık ve estetik açısından mükemmel bir iş çıkardılar. Ayrıca, mutfağımı da onlara yaptırdım ve çok memnun kaldım. Üstelik kapılar o kadar kaliteli ki dayanıklılıkları tartışılmaz. Bu firma, güvenilirliğin Senegal’deki en büyük örneği.”



Firma, müşterilerine sağlam ve estetik kapılar da sunuyor. Almadies Recasement bölgesinde bir diğer müşteri olan Cheikh Ndiaye, GK Asansör’ün kaliteli ürün ve hizmetlerini şöyle anlatıyor:



“GK Asansör’den bir asansör aldım ve aynı zamanda mutfağım için modern dolaplar yaptırdım. Kapıların dayanıklılığı ise gerçekten etkileyici. Ayrıca, bakım için düzenli olarak gelmeleri, müşteriye verdikleri önemin bir göstergesi.”



Senegal ve Türkiye’yi Birleştiren Bir Ekip

GK Asansör’ün başarısının bir diğer sırrı, uluslararası ve yerel yetenekleri birleştiren profesyonel bir ekip. Türkçe konuşabilen Diokhané liderliğindeki Senegalli ekip, müşterilere her aşamada güven veriyor. Firmanın temiz, titiz ve düzenli çalışma anlayışı, hem estetik hem de işlevsellik açısından müşterilerden tam not alıyor.



Türk Kalitesinin Yükselen Yıldızı

GK Asansör, asansör sektöründeki başarılarının yanı sıra, mutfak ve kapı alanında da Senegal’de fark yaratıyor. Türk mühendisliğinin sağlamlığı ve tasarım anlayışıyla birleşen ürünler, müşteriler için uzun vadeli bir yatırım anlamına geliyor.



Tebrikler ve Teşekkürler

Aly Ihsan ve GK Asansör ekibini Senegal’deki olağanüstü katkılarından dolayı tebrik ediyoruz. Asansör, mutfak ve kapı sektörlerinde kazandıkları güven, sadece bir firma başarısı değil, aynı zamanda Türk iş dünyasının Senegal’deki itibarı için büyük bir kazanım. Başarılarının devamını diliyoruz!



