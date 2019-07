Aly N. Ndiaye reporte la question de la caution pour les Locales au Dialogue national: le PDS s'oppose et exige le respect du Code électoral Maguette Sy, secrétaire national adjoint chargé des élections du Parti démocratique sénégalais (Pds), s'est opposé lundi à la poursuite des débats sur la caution des élections locales au Dialogue national, lors d'une rencontre conviée par le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et exige de ce dernier, l'arrêté fixant la caution au plus tard mercredi à minuit.

"Vous avez tous suivi les débats dans la salle. En conclusion, le ministre a dit aux participants du dialogue national, que la question de la caution soit reportée à cette rencontre. Nous au Pds, nous disons que le dialogue ne nous engage pas. Nous n'y prenons pas part. Tout ce qui se décide là-bas, ne nous engage pas", a averti M. Sy.



Il a rappelé qu'il est venu à la rencontre de ce matin pour que la question soit discutée et que l'arrêté soit pris au plus tard mercredi à minuit, pour le respect du code électoral qui dit que l'arrêté doit être publié 150 jours avant la date de l'élection.



Pour le report des élections locales, voulu par certains politiciens, le Pds ne semble pas apprécier cette idée. Maguette Sy, estime toujours que les locales sont prévues le 1er décembre 2019. Il dit ne pas exclure qu'au cours des discussions au niveau du Dialogue national, que les parties prenantes fassent un complot pour reporter les élections locales.

Source Pressafrik

