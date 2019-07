Aly Ngouille Ndiaye: « Ameth Amar avait un projet d’hôpital de haut niveau pour éviter les évacuations sanitaires en France » La levée du corps du défunt patron de NMA Sanders a eu lieu ce matin à la mosquée du Point E de Dakar. Plusieurs personnalités ont tenu à rendre un dernier hommage au chef d’entreprise. Une forte délégation gouvernementale, avec à sa tête, le ministre de l’Intérieur, était également sur place.

Aly Ngouille Ndiaye, qui a rendu un vibrant hommage au défunt, a fait une révélation de taille devant l’assistance. « Ameth Amar avait un projet de construction d’un hôpital de haut niveau à Dakar, parce qu’il ne voulait plus que les gens partent se faire soigner à l’étranger dans le cadre des évacuations sanitaires. C’est un digne fils du Sénégal qui est parti », a-t-il dit, dans des propos relayés par la RFM.



Pour son gendre et ami Youssou Ndour, « Ameth Amar est un exemple pour tous ceux qui veulent entreprendre. Il est parti de rien. C’était un très grand monsieur », a-t-il dit.



Décédé, lundi dernier à Paris, Ameth Amar sera inhumé à Darou Salam, à Touba, où le cortège s’est ébranlé, il y a quelques heures.

