Aly Ngouille Ndiaye : « L'État poursuivra ses chantiers à Tivaouane » Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, conduisant la délégation gouvernementale, hier, à la cérémonie officielle du Gamou 2019, a affirmé que « l’Etat va poursuivre ses chantiers à Tivaoune ».

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Novembre 2019 à 08:33 | | 0 commentaire(s)|

Répondant aux interpellations du khalife général des Tidianes, notamment sur la nécessité de relever le plateau technique de l’hôpital Mame Abou Aziz Sy Dabak, le ministre de l’Intérieur a assuré que le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, s’est engagé à rehausser le niveau de l’hôpital dans le cadre d’un programme spécial.

D’un point beaucoup plus global, Aly Ngouille a annoncé qu’un programme spécial Tivaoune 2020 sera déroulé et permettra la prise en charge des nombreuses questions liées à l’assainissement de la ville, l’électrification, l’eau, mais également la voirie.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos