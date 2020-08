Aly Ngouille Ndiaye : « Les jeunes constituent des vecteurs de transmission du virus aux personnes âgées et ces dernières en meurent »

Dans son allocution, Aly Ngouille Ndiaye confie que c’est important de dire qu’il faudra se montrer très patient, très vigilant et solidaire car il est certain que le virus responsable de la maladie du coronavirus est encore avec nous et circule à grande vitesse. En ce sens, il souligne que les chiffres quotidiennement publiés par les services du ministère de la santé et de l’action social le démontrent à suffisance.



Dans le même ordre d’idées, M. Ndiaye signifie que si l’on prend le nombre de personnes décédées des suites de la maladie sur l’ensemble du territoire national, selon les chiffres officiels du 5 août 2020, sur les 213 décès, nous avons 02 qui sont dans la tranche d’âge de 05 à 19 ans, 08 dans la tranche de 20 à 39 ans, 45 dans la tranche de 40 à 59 ans et 158 dans la tranche d’âge des plus de 60 ans.



En résumé, martèle Aly Ngouille Ndiaye enfin, seuls 10 malades âgés de moins de 40 ans sur plus de 6000 malades sont décédés contre 203 décès sur 4614 malades de plus de 40 ans avec un chiffre alarmant de 158 morts pour ceux qui sont âgés de plus de 60 ans.

