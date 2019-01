Aly Ngouille Ndiaye : « Qu’est-ce le drapeau américain vient faire dans notre élection ?»

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Janvier 2019 à 10:43 | | 0 commentaire(s)|

On en sait davantage sur les raisons pour lesquelles, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique s’est opposé à la remise de don de gilets que l’Ambassade des Etats-Unis devait organiser, hier, en collaboration avec le Centre d’Etudes des Sciences et Techniques de l’Information (Cesti), en faveur des journalistes qui doivent couvrir la campagne électorale.



«J’ai demandé à l’Ambassadeur des Etats-Unis qu’est-ce le Drapeau des américain vient faire dans notre élection ?», a répondu Aly Ngouille Ndiaye à nos confrères de SourceA. Le premier flic de s’interroger : «Pourquoi des gilets venant des Etats-Unis ? Si les journalistes veulent être dotés de gilets, pourquoi ils ne s’orientent pas vers l’Etat du Sénégal, qui peut leur en fournir?»

Actusen.sn

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos