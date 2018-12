Aly Ngouille Ndiaye : «Sur la carte de Karim Wade, il est bien mentionné...»

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Décembre 2018 à 18:02 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, n’est pas allé par quatre chemins pour répondre aux militants du Parti démocratique sénégalais (Pds) qui l’accusent d’avoir retenu la carte nationale d’identité de leur candidat Karim Wade, pour l’empêcher de se présenter à l’élection présidentielle du 24 février 2019.



«Je n’ai pas des cartes d’identité pour des militants du Pds ; j’ai des cartes d’identité pour les Sénégalais», a-t-il précisé d’emblée.



Aly Ngouille Ndiaye constatait, ce matin, dans le hangar de l’Ecole nationale de police, le démarrage officiel de la livraison du matériel électoral, à l’exception des bulletins de vote (la liste définitive des candidats n’est pas encore définie).



Interpelé sur les rumeurs selon lesquelles, sur la carte nationale d’identité de Karim Wade, il est mentionné ‘’Ne s’est pas inscrit sur les listes électorales’’, le ministre de l’Intérieur informe que c’est le contraire qui aurait étonné. Car, souligne Aly Ngouille Ndiaye, «vous savez tous que Karim Wade ne s’est pas inscrit sur les listes électorales. Donc, s’il a une carte d’identité, il ne peut pas y avoir autre chose. Il est bien mentionné ‘’Ne s’est pas inscrit sur les listes’’. En tout cas, j’ai appris dans la presse qu’il a reçu sa carte d’identité».



Pour rappel, l’article L.57 du nouveau Code électoral dispose que «tout Sénégalais électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi».



En d’autres termes, être candidat nécessite désormais d’être inscrit au préalable sur les listes électorales.



seneweb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos