Aly Ngouille Ndiaye: « Toutes les cartes d’identité ont été confectionnées et nous sommes à 92% de retrait »

Samedi 24 Février 2018

Alors que des milliers de Sénégalais continuent de poireauter dans les commissions d’enregistrement à la recherche de leurs cartes biométriques Cedeao qu’ils ont déposé pour certains de plus d’un an, le ministre de l’Intérieur assure que près de la totalité des cartes ont été produites et remises aux ayants-droit.



« Au 29 juillet 2017, nous avions eu 6,229 millions d’électeurs inscrits. C’est vrai qu’on n’avait pas produit toutes les cartes, mais avant le 31 juillet 2017, on avait produit effectivement près de 5,200 millions de cartes d’électeurs. Mieux, près de 4,2 millions de cartes d’électeurs ont été distribuées, c’est-à-dire récupérés par leurs titulaires, soit un taux de retrait de 83%. Donc, plus que l’objectif qui était visé par la loi. Depuis lors, les élections se sont tenues en juillet. En août, septembre, jusque vers la mi-octobre, on a fini d’imprimer toutes les cartes qui était en instance et qui étaient dans le fichier électoral », a expliqué Aly Ngouille en entretien avec « L’Observateur », paru ce samedi.



«Toutes les cartes sont produites. Quand on a fait le dernier sur la situation, il restait dans les bureaux vote environ 570 milles cartes sur les 6,200 millions de cartes. Ce qui équivaut à près de 92% de taux de retrait », insiste le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



Quid des Sénégalais n’ont toujours pas vu leurs cartes d’identité biométrique ? Aly Ngouille embraie : « Nous avions un fichier d’environ 6,2 millions d'électeurs. Mais il y a 113 mille personnes dont les dossiers sont acheminés au ministère de l’Intérieur, au moment où le fichier a été clôturé. On avait différentes possibilités pour traiter ces cas, avant même qu’on ne parle de l’audit du fichier. La première possibilité, c’était de les déverser dans le fichier et d’éditer leurs cartes. Mais on allait se retrouver avec un fichier gonflé. Maintenant, on a alors décidé de soumettre ces cas au Cadre de concertation. Les auditeurs n’ont pas d’objection sur ces cas qui pourraient être réservés dans le fichier, une fois les listes rouvertes à partir du 1er mars ».

