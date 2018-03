« Aly Ngouille Ndiaye ne peut pas truquer des élections… » (Expert)

Ndiaga Sylla, expert électoral, est d’autant plus convaincu que le ministre de l’intérieur ne saurait frauder des élections puisque les observateurs nationaux et internationaux ont accès à l’ensemble des bureaux de vote, sans compter le rôle que jouent les médias qui informent à temps réel et la mobilisation des électeurs, le jour du scrutin.



Fort de ces considérations, l’expert électoral estime que même que la polémique qui entoure la nomination d’un ministre de l’Intérieur d’aucune obédience politique n’a pas de sens, puisque l’on sait que vu la présentation des choses, aucun ministre de quelque bord que ce soit, ne peut truquer les résultats des élections, en faveur de son camp politique.



D’ailleurs, il dit être convaincu qu’au vu de tout ce qui précède, il n’est pas évident qu’une tentative de fraude électorale puisse prospérer au Sénégal. Cependant, nuance l’interlocuteur, « nul système n’étant parfait ».



Pour, semble-t-il, rassurer une partie de la classe politique qui en veut au ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, crédité de pouvoir frauder lors de la présidentielle de 2019, en faveur de son mentor, Ndiaga Sylla déclare que le président de la République étant élu au scrutin uninominal au niveau national, un supposé transfert d’électeurs ne peut, en aucun cas, impacter sur les résultats des élections.



Puisque l’unicité de l’électeur est garantie dans le fichier biométrique et que nul électeur ne devrait être en mesure de voter plus d’une fois. Avant de lâcher, sous ce rapport, qu’il y a lieu de préciser que le code électoral énonce le rattachement de l’électeur à son domicile.

