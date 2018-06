Aly Ngouille Ndiaye prépare la vulgarisation de la loi sur le parrainage

La loi sur le parrainage qui a fait l’objet d’une révision du Code électoral, sera explicitée aux populations. C’est l’annonce faite par le ministre de l’Intérieur et de la Sécutité publique Aly Ngouille Ndiaye, lors de l’examen dudit projet de loi.



Il a souligné que cette loi sera expliquée aux populations par « une importante campagne de communication. Nous allons mener une importante campagne de communication pour amener les Sénégalais à comprendre les contours liés au parrainage. Elle se fera dans toutes les langues nationales et à travers tous les supports de communication en vue d’atteindre au maximum la cible que constitue, l’électorat, composée en partie par des personnes illettrées ».



« On veut lancer une vraie campagne. Et dans celle-ci, vous (députés) en êtes des vecteurs. Car tout le monde ne suit pas les médias à la fois », a souligné le ministre de l’Intérieur et de la Sécutité publique, rappelant qu’ « un modèle de fiche de collecte sera mis à la disposition des mandataires pour éviter certaines erreurs ».











