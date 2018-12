Ama Baldé: « Balla Gaye 2 est plus fort que Modou Lô »

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Décembre 2018 à 11:47 | | 0 commentaire(s)|

Il était en France pour assister Balla Gaye 2 au cours de ses séances d’entraînement. Le lion de Guédiawaye qui prépare son duel avec Modou Lô le 1er janvier, s’entraîne à l’INSEPS.



Ama Baldé affirme au micro de la Tfm que Balla se prépare bien et il est plus fort que Modou Lô. « Arrivés ici, j’ai dit à Balla Gaye 2 qu'il est dans un camp militaire « Bango ». Il s’entraîne comme un fou et je sais qu’il est plus fort que Modou Lô. Avoir la victoire est plus facile pour lui, mais amener une forme athlétique au Sénégal est plus difficile et nous travaillons dans ce sens. Le jour J, Modou Lo saura qui est Balla Gaye 2 », affirme le fils de Falaye Baldé.

