Ama Baldé : « Je veux devenir roi des arènes »

Ama Baldé a été expéditif face à Papa Sow, samedi. En 23 secondes, le Pikinois a terrassé le Puma de Fass. Sa prochaine cible : le lutteur des Parcelles assainies, Modou Lô.



« Si on me donne son avance dès demain, je l’encaisse. Je suis prêt à affronter n’importe qui. Je ne fais pas de calcul. Tous les potentiels adversaires seront les bienvenus. A part mes camarades d’écurie et les lutteurs de Pikine, mon fouet n’épargnera personne », dit-il dans L’Observateur.



Le but ultime : conquérir la couronne de roi des arènes, confie Ama Baldé dans Sunu Lamb. « Je veux devenir roi des arènes. C’est mon plus grand souhait pour l’offrir aux Pikinois », confie-t-il au journal.