Ama Baldé / Tapha Tine: Pape Abdou Fall décroche le combat revanche Pape Abdou Fall a finalisé le combat qui était sur toutes les lèvres ces derniers jours. L'une des plus belles affiches de la prochaines saison a été scellée hier : le combat Ama Baldé – Tapha Tine, nous apprend Sunu Lamb.

Cinq ans après leur première confrontation où le petit frère de Jules Baldé avait pris le dessus sur le Géant du Baol, les deux lutteurs vont retrouver pour un choc qui promet le feu. Les amateurs pourront dire merci au promoteur Pape Abdou Fall, qui a matérialisé ce duel, très plébiscité par le monde de la lutte.



Bien que Ama Baldé avait d'abord préféré en découdre avec l'actuel Roi des arènes Modou Lô, il aura à cœur de confirmer sa suprématie sur Tapha Tine. Les deux mastodontes s'étaient croisés à l'occasion du Tournoi TNT et à la surprise générale, le pensionnaire de l'écurie Falaye Baldé avait pris le dessus sur le Géant, qui était à lors, au seuil de la cour des Grands.



Si cette affiche n'a pas encore de date retenue, les deux lutteurs sont déjà à l'affût pour ce choc de cette nouvelle saison. Ama Baldé pour la confirmation et Tapha Tine pour le rachat ou la revanche. Pour sa dernière sortie, Ama avait pris le dessus sur Papa Sow, tandis que Tapha sortait vainqueur de sa revanche face à Yékini Junior.





