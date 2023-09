Amadou Ba Candidat de la majorité : Samuel Sarr et ses camarades du LSS saluent un choix en droite ligne avec leurs recommandations Autre réaction sur le choix porté sur Amadou Ba comme candidat de la majorité présidentielle, Samuel Sarr et ses Camarades ont salué un choix en droite ligne avec leurs recommandations . En effet, Dans sa dernière déclaration, le parti Libéral Socialiste Sénégalais (LSS) avait clairement indiqué que le président Amadou Ba avait le meilleur profil parmi tous les autres qui aspirent à diriger la Coalition Benno Bokk Yakar. Voici leur communiqué :

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Septembre 2023 à 17:22 | | 0 commentaire(s)|

Le Secrétariat National du parti Libéral Socialiste Sénégalais (LSS) a appris, non sans une grande satisfaction, le choix porté sur le Président Amadou Ba investi comme candidat de la Coalition Benno Bokk Yakar.



Dans sa dernière déclaration, notre parti avait clairement indiqué que le président Amadou Ba avait le meilleur profil parmi tous les autres qui aspirent à diriger la Coalition Benno Bokk Yakar. Il faut avoir le courage de reconnaître que Son Excellence le président Macky Sall a fait un choix de raison sur la personne du président Amadou BA capable de continuer son œuvre au vu du rôle immense qu’il a joué dans le lancement et la réalisation du Plan Sénégal Emergent (PSE).



Le PSE est le programme de développement économique et social mis en œuvre par Son Excellence Macky Sall qui a réussi à transformer totalement le visage de notre pays.



Cet homme mérite tous les hommages et toute la reconnaissance de son peuple. Il s’est toujours investi pour son pays le Sénégal mais aussi pour toute l’Afrique qui vient d’être admise au G20 comme membre, grâce sa demande.



C’est aussi le lieu de rappeler que notre loyauté et notre fidélité à l’égard de Son Excellence le président Macky Sall restent à jamais encrées en nous.



Ainsi, le parti LSS qui trouve ce choix très pertinent, entend s’investir dans tout le pays et dans la diaspora pour la victoire du président Amadou Ba en février 2024. Nous n’avons aucun doute que, vu son parcours, le président Amadou Ba a le profil de l’emploi. Toutefois, le plus difficile reste à faire.



Le Président Amadou Ba, candidat de la continuité aura besoin d’une unité sincère, d’une équipe forte, d’une jeunesse engagée. Aujourd’hui, il faudrait que chacun s’engage pour l’intérêt général, et nous mettre tous, au service de la République. Agir ensemble et autrement pour l’avenir.



Le Secrétariat National du LSS



