Amadou Ba, Khalifa Sall, Pastef… Aly Ngouille Ndiaye convoité par tous

Aly Ngouille Ndiaye est encore l’énigme. En tout cas jusqu’à ce mercredi soir où il n’a pas choisi une coalition. Pourtant, que de leaders ont fait le déplacement au siège de son parti pour l’enrôler !



Le président du Parti pour la souveraineté et le développement (Psd Njariñ) a d’ailleurs reçu son ancien camarade de parti, et ancien Premier ministre, Amadou Ba. Bés bi a appris que «pendant près de deux tours d’horloge, les deux hommes ont discuté autour des possibilités d’alliance». Pas encore d’entente. Khalifa Sall aussi est passé voir le maire de Linguère.



Qui Aly Ngouille Ndiaye choisira-t-il ? Mystère et boule de gomme. En tout cas, il reste très convoité, puisque Linguère est un enjeu de taille pour ces Législatives du 17 novembre. Et il se dit que même des responsables de Pastef l’ont approché.



Bes Bi