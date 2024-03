Amadou Ba Le Candidat De L'unité Nationale ! La Plateforme Des Mouvements Indépendants D'unité Citoyenne Amadou Ba est le premier et surtout le seul candidat à appeler à l'unité , non pas seulement à l'unité du camp dont il se revendique , mais à l'unité de toutes les forces vives , y compris celles engagées dans l'! opposition !

Il appelle à l'unité des partis et organisations prétendant agir et parler au nom desdites forces vives à travers des organisations dont elles se sont librement dotées !

Son itinéraire et son vécu lui offrent le privilège d'une'intelligence des principaux facteurs de risques pouvant impacter dangereusement les conditions du développement de notre pays et , conséquemment ,les exigences en termes de résistance et de résilience face à un environnement international hostile !



Premier Ministre dans le contexte de l'immédiat après COVID , personne autant que lui ne comprend l'impératif de faire bloc au delà de nos divergences et contradictions tout à fait naturelles !



Chez le Premier Ministre Amadou Ba , l'unité Nationale n'est pas qu'une belle idée , une notion généreuse ,. L'unité est la première ressource de gouvernance publique pour résister aux menaces exogènes !



Il ne s'agit pas de faire peur mais de protéger nos ressources nationales dans un contexte marqué par notre faible " bargaining power" .

Le caractère permanent et approfondi des liens tissés , depuis des décennies , avec toutes les sensibilités de l'opinion nationale , prouvent que parmi les candidats il est celui qui n'a pas seulement une volonté d'unité , mais aussi et surtout un capital d'expérience du travail unitaire , pour faire bloc face aux risques et périls exogènes avérés !



Aux affaires lorsque des partenaires ont fait pression pour restreindre les plafonds d'endettement ainsi que les limites supérieures du déficit budgétaire , Amadou Ba a su faire synergie pour présenter un front commun national face à l'environnement international !Nous sommes devant un candidat qui à fait vivre et fait grandir l'unité par-delà les divergences et contradictions !



Du Ministère de l'économie à celui des affaires étrangères , ce sont autant les mutations de la géo économie et de la géopolitique que le candidat BA a dû appréhender aux fins d'élaboration de réseaux relationnels unitaires au niveau national mais aussi sous régional !



Oui , le candidat Ba a l'avantage de l'avance et de l'acquis en matière de rassemblement de ressources humaines d'origines et d'histoires différentes , parfois contradictoires.



Ce ne sont pas seulement ceux qui sont d'accord qui font l'unité c'est nécessairement celles et ceux qui sont en désaccords qui surmontent leurs divergences pour dans l'unité , sans perdre leur spécificité que le Ministre Amadou BA a réussi à faire travailler ensemble pour arracher les inédites et mémorables victoires aux clubs de Paris et de Londres !



Amadou Ba nous a , à cette occasion , démontré qu'unis nous vaincrons ! Par les records rde levée de fonds réalisés , son leadership dans l'ingénierie de l'unité et du rassemblement ! Chacun se rappelle l'âpreté du débat à propos du contenu des projets présentés par notre pays ! L'unité actée, alors , par le candidat, a toujours été une unité sur des bases de principes à l'inverse d'une union de partage du gâteau Sénégal !Les systèmes de contrôle , de suivi et de réédition matérialisent qu'il s'agit d'une unité dans la transparence et non les accords opaques !.



Comité De Pilotage

De La Plateforme Des Mouvements Indépendants D'unité Citoyenne !



