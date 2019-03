Amadou Bâ : « Le Sénégal est dans le top 5 des économies africaines les plus dynamiques » Le ministre des Finances du Sénégal s’est félicité du programme "Choose Africa", lancé ce matin à Dakar. Une initiative du président français Emmanuel Macron pour soutenir les Petites et moyennes entreprises (PME) africaines. Pour M. Bâ, ce programme trouve un cadre favorable au « Sénégal, qui figure dans le top des économies africaines les plus dynamiques ».

Des performances réussies selon Amadou Bâ en partie grâce au "Plan Sénégal émergent (PSE) initié par le Président Macky Sall depuis 2014, qui a permis de doubler la croissance économique du Sénégal". Une tendance qui va se poursuivre selon le ministre des Finances qui a indiqué que la classe moyenne sénégalaise va doubler d’ici à 2023.



Toutefois, il a reconnu que "le problème majeur des PME africaines et sénégalaises en particulier, réside dans la difficulté de trouver des financements". De quoi se féliciter de "la Délégation de entrepreneuriat rapide au Sénégal (DER) d’un montant de 30 milliards pour 1800 bénéficiaires. Un financement qui sera porté à 100 milliards FCFA prochainement", a annoncé Amadou Bâ.



Pour le ministre des Finances, « "Choose Africa" est une excellente opportunité de financement des PME africaines ».

