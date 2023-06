Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Amadou Bâ, Premier Ministre: « Je suis satisfait de l’état d’avancement des travaux du bassin de la zone de captage » Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juin 2023 à 20:14 | | 0 commentaire(s)| L’office national de l’assainissement (Onas) a organisé ce lundi, une cavarane de sensibilisation des populations sur la préservation des ouvrages. L’initiative a permis au Premier Ministre, Amadou Ba, accompagné d’autres ministres, dont le Ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, le Ministre auprès du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement en charge de la Prévention et de la Gestion des Inondations, Issakha Diop, du Ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Equité sociale et territoriale, Monsieur Samba Ndiobène Ka, à visiter le bassin de la Zone de Captage. Le Gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall et le Directeur de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Mamadou Mamour Diallo ont accueilli sur place la délégation ministérielle.

Le Premier Ministre, Amadou Ba et sa délégation ont constaté de visu l’état d'avancement des travaux du bassin de la zone de captage. Satisfait, Amadou Ba a positivement apprécié la parfaite mise en œuvre des instructions du Président de la République, Macky Sall. « Le Président de la République a demandé à ce que les travaux lancés, l’année dernière, que l’on puisse vérifier leur effectivité sur le terrain, mesurer leurs impacts et lui rendre compte dès son retour. Les travaux avancent très bien », a indiqué le Premier Ministre, Amadou Ba.



Ainsi, il a rappelé que le Gouvernement a dégagé depuis l’année dernière, une enveloppe de 24 milliards de francs Cfa pour des travaux à la Zone de Captage, à la Cité Belle Vue et, à Philipe Maguilène Senghor, à Yoff.



Autant la satisfaction du chef du Gouvernement est intense, il en est de même, pour les délégués de quartier, les représentants de la mairie et les populations. « Les travaux avancent. Et, les populations l’ont confirmé. C’est important. Nous travaillons pour elles. Les habitants de la Zone de Captage ont constaté qu’il y a eu une évolution. C’est heureux de constater que les populations, les délégués de quartier et les populations se sont réjouis de l’avancements des travaux », a déclaré le Premier Ministre, Amadou Bâ qui promet que le contrôle sera maintenu.



Amadou Ba a annoncé l’organisation d’une réunion dans ce sens. « Maintenant le Gouvernement va veiller, à ce que les travaux soient terminés. Dès la semaine prochaine, je vais convoquer une autre réunion pour surveiller de très près les travaux. Nous allons organiser d’autres visites dans la banlieue où nous avons d’autres travaux et au niveau national sur les questions d’inondations », a annoncé le Premier Ministre qui a félicité les agents du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, du Ministère auprès du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement en charge de la Prévention et de la Gestion des Inondations et de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS).



A retenir, le Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo avait révélé dans une interview parue dans le journal l’Observateur que la capacité de stockage du bassin de la zone de Captage passera de 170.000 m3 à 250.000 m3. Tandis que la puissance de refoulement des eaux sera de 11.000 m3/heure contre 6.000 m3/heure actuellement.













