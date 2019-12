Amadou Ba : «Seuls les gens de mauvaise foi taxent le PSE d’échec»

Amadou Ba, ancien ministre de l’Economie et des Finances, invité de l’émission Jury du dimanche ce 29 décembre sur Iradio est d’avis que ceux qui voient un échec dans le Plan Sénégal Emergent (Pse) ne sont pas objectifs, dans leur analyse. Il rappelle qu’un taux de croissance de 6% a été enregistré au Sénégal, en l’espace de 5 ans.



Selon lui, des fonds conséquents ont été accordés au Sénégal par la communauté internationale. Cela démontre à souhait la confiance placée en ce pays, du fait de sa bonne santé économique.



Sous la présidence de Macky Sall 1.362 kms de routes ont été faites (soit deux fois qu’avant) 16 hôpitaux, 23 centres de santé, 213 postes, 9 centres de dialyse et 10.360 salles de classe ont été construits, a énuméré l’actuel ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur. Il salue également les 500.000 cartes d’égalité des chances, se réjouit des 316 000 familles qui ont accès aux bourses de sécurité familiale, entre autres.



