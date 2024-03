Amadou Ba: Un homme qui assure et rassure face à un tandem trompeur !

Nous n’allons perdre de temps sur la vérité suivante.



Le Président de la République Macky Sall a fait avancer le Sénégal. Avec lui, nous avons senti l’émergence, la modernité.



C’est une vérité unanimement admise.



Avec le président de la République Macky Sall, on aura connu le graal dans tous les domaines.



La personne désignée, légataire de la coalition Benno Book Yakaar, pour parachever le travail entrepris, se nomme Amadou Ba.



Il est un homme qui assure et rassure.



Mais avant de s’épancher sur le profil du meilleur candidat parmi les dix-neuf candidats retenus par le conseil constitutionnel et de préciser pourquoi il doit être le futur président de la République du Sénégal, il est d’une nécessité de rétablir certaines vérités.



A l’occasion de leur conférence de presse conjointe, les hommes politiques Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont frontalement attaqué le candidat du Benno Book Yakaar.



Ces attaques, au-delà de manifester la peur qu’ils ont de leur ancien chef Amadou Ba, renseignent d’un écart de niveau entre le candidat Amadou Ba et le tandem Sonko-Diomaye.



Deux faits que personne ne pourra contester le renseignent suffisamment :



Le premier fait est relatif à la vérité que le candidat du Benno Book Yakaar n’a jamais été offensant pour ne dire ordurier dans ses propos. Il n’a jamais été dans des attaques de personnes se contentant, devant parler des propositions des autres, de formuler des critiques objectives.





Le deuxième fait est que les deux inspecteurs des impôts, l’un leader d’un appareil politique révolutionnaire et l’autre candidat d’un projet suicidaire conçu par ce même leader, n’ont jamais occupé les grandes et prestigieuses fonctions qu’à occupées le candidat Amadou Ba.



L’un comme l’autre n’ont jamais été chef d’un quelconque service aux impôts et domaines.



En vérité, on semble oublier qui est Amadou Ba.



AMADOU BA, UN HOMME QUI ASSURE ET RASSURE



Amadou Ba a été Directeur Général des impôts et Domaines dans un passé lointain.



D’ailleurs, c’est son magistère que le Sénégal s’est doté de l’ambitieux code général des impôts et domaines.



Une gigantesque révolution dans le secteur des impôts et domaines. Le président de la République se nommaità cet instant Abdoulaye Wade.



Cela, au-delà d’être élogieux, renseigne. Car le moment ou Amadou Ba rendait des services insoupçonnés à ce pays ; quand il était porteur de réformes ambitieuses et révolutionnaires pour le pays et pour un meilleur écosystème financier, ceux-là qui le critiquent avec autant de malveillance, peut-être, rêvaient de le rencontrer.



Du reste, force est de constater que la politique, mal pratiquée en Afrique, permet déplorablement à des seconds couteaux de toiser leur chef de toujours.



Dans son métier, Amadou Ba a été au sommet et a reçu tous les honneurs.



Le candidat du Benno Book Yakaar est un véritable homme d’Etat.



La rudesse et la complexité de la tâche n’ont jamais fait évoluer l’homme dans le comportement.



Il a été à la hauteur des événements, ceux récents au passage, en restant fort et placide et contenant les assauts faux, éhontés et répétés de ses concurrents, en perte totale de vitesse.



LE SENEGAL EST FACE A SON DESTIN



Les choix s’offrant à nous sont simples.



Un homme courtois, d’expérience et respectueux des autres et des leurs positions.



Ancien Directeur Général des impôts et domaines, ancien Ministre de l’Economie et des Finances, ancien Ministre des Affaires Étrangères et ancien Premier Ministre de la République du Sénégal.



Aucun candidat ne présente un curriculum vitae meilleur.



Il s’y ajoute la proposition d’un programme ambitieux qui épouse parfaitement, pour continuité, les programmes déjà mis en œuvre par le gouvernent du Sénégal.



Il fait face à un candidat de substitution. Impréparé ! Prêt à désarticuler les institutions du Sénégal et tenter des réformes destructrices de l’économie.



Ces institutionsfont le charme du Sénégal et ont résisté aux hommes impropres à la politique et aux intempéries politiques.



Quant à la question de la monnaie, un retrait du Sénégal de la zone monétaire aurait des impacts très négatifs tels :



Une instabilité économique ;



Une dépréciation de la monnaie : la nouvelle monnaie sénégalaise pourrait être astreinte à une rapide dépréciation face à l’euro. La conséquence serait la perte de pouvoir d’achat ;



Difficulté commerciale ;



Pertes commerciales : les investisseurs, en raison de l’instabilité monétaire, pourraient perdre confiance et déserter ;



Augmentation de la dette ;



Impact sur les marchés financiers ;



Nous y reviendrons plus amplement.



Pour ce faire, ils sont appuyés par de vieux briscards politiques et de mécontents issus du Benno Book Yakaar.



Pour finir, un avant-goût de l’incapacité des leaders du Pastef a été perçu à travers la gestion calamiteuse des collectivités territoriales qu’ils ont héritées.



D’ailleurs, les populations des communes de Guédiawaye, Parcelles Assainies, Patte d’oie, Golf sud et autres ont vite regretté d’avoir opéré une alternance à la tête des mairies.



Banda Diop. Ancien Maire de la Patte d’Oie

Ismaila Dionne. Spécialiste en Administration publique

Moussa Baldé. Economiste / Conseiller Municipal Commune de Kolda

Mamadou Cissé. Ingénieur en conception et gestion de la formation.

Codou Thiam. Juriste / Chargé de formalisation / Responsable Politique APR à Saint-Louis

Aboubacry Thiam. Expert financier

Boubacar Mohamed SY. Juriste / Ecrivain / Conseiller Municipal Commune de Patte d’Oie

Mariama Ajavo Sambou. Entrepreneur / Responsable politique Sédhiou

Abdoulaye Ndiaye. Ancien Député / Conseiller spécial du Président CESE





