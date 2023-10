Amadou Bâ à Fandène: Le doigt levé comme une victoire au premier tour

Le pacte scellé, le mot d'ordre est rappelé par les différents intervenants. " Fandène vous dit oui. Seule la victoire compte au soir du 25 février 2023 " ont-ils entonné. Prenant la parole, le Ministre Augustin Tine, par ailleurs Maire de Fandèn,e de rappeler à l'endroit du Premier Ministre Amadou Bâ : " Il est dit que vous étiez un étudiant brillant, un fonctionnaire hors pair et que vous avez un sens élevé du respect. Au soir du 25 février 2024, comme en 2012, ce sera une répétition pour votre victoire ".



À son tour, Amadou Bâ a remercié les populations pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. " Cette victoire, nous irons la chercher ensemble. Elle est à notre portée ", a-t-il soutenu, avant de rappeler son ambition d'œuvrer à la consolidation du filet social et de renforcer l'équité avec notamment, des projets d'envergure à Thiès.



À ce titre, Fandène ne sera pas en reste avec notamment, l'élargissement de la cartographie des villages bénéficiaires de routes de qualité, d'eau et d'électricité, nonobstant la perspective de l'accès universel au liquide précieux sur l'ensemble du territoire national.



Revenant sur les enjeux électoraux, le Premier Ministre Amadou Bâ a insisté sur les menaces de déstabilisation de notre tissu social. " Il faut veiller sur notre vivre ensemble. Vous avez vu qu'en arrivant, j'avais le doigt levé. C'est le symbole de notre devise : un peuple, un but, une foi. Mais c'est également un message en direction de la Présidentielle. Ce sera au premier tour ", a conclu le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar.