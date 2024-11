Amadou Ba à Ogo, Diandioly, Kanel et Ounare : «Tant que nos jeunes sont oisifs, tant qu'ils n'ont pas la paix, la vie sera difficile dans ce pays" Jamm ak Njarin, a entamé son exploration de Kanel. La coalition de l’espoir et de l’avenir a déserté son quartier général de Ourossogui pour aller dans les profondeurs du Fouta. Ogo, la première étape a annoncé la couleur, en réservant un bel accueil à la délégation. Un signe avant coureur de ce qu’allait être l’étape de Kanel. Le constat est que le Fouta renoue avec le traditionnel « Kartal Ko Gottal » (le bulletin est unique), un symbole fort de l’unité.

« Chères populations du Fouta, faisons entendre notre voix le 17 novembre en votant massivement pour la coalition Jàmm Ak Njariñ, afin de répondre à vos aspirations et honorer nos engagements» déclare le Président Ba.



Kanel, le chef lieu de département a vibré et fait honneur à son rang. Il a mis les petits plats dans les grands pour porter en triomphe le leader de Jamm ak Njarin. Visiblement Kanel a basculé dans l’escarcelle du Président Ba. En atteste les énormes rassemblements, partout où la rame vert-blanc est passée.



À Hamady Ounare, même décors. Ici on dope Amadou Ba qui, trône majestueusement sur son cortège les mains en l’air comme pour marquer son satisfecit à l’endroit des militants. Le Président Ba est en synchro avec la foule. Il lui tient un discours de vérité, affirmant que «tant que les jeunes sont oisifs, tant qu’ils ne sont pas en paix, la vie, dans ce pays, sera difficile. Notre ambition est, en outre, d’accompagner les femmes, les encadrer et financer leurs initiatives de développement». Car, conclut le leader de Jamm ak Njarin, «Nous incarnons l’avenir, l’espoir, la paix et la prospérité partagée».





