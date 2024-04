Amadou Bâ, ancien Premier Ministre: « Le peuple sénégalais a administré au monde entier, une leçon de maturité... »

« Mes chers compatriotes



Après la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 et l’installation officielle du Président élu, M. Bassirou Diomaye Faye, je tiens à renouveler mes sincères remerciements à tous les Sénégalais et à toutes les Sénégalaises. Chaque acteur de la consultation électorale - électeur, candidat, organisateur, régulateur, superviseur ou observateur, autorités religieuses et coutumières - a parfaitement joué sa partition pour permettre à notre cher Sénégal de briller une nouvelle fois au firmament des nations démocratiques.



Le peuple sénégalais a administré au monde entier, une leçon de maturité et de sérénité, dans sa volonté de paix et son idéal démocratique, fidèle à sa longue tradition d’hospitalité. Je réitère aussi mes remerciements au Président sortant, le Président Macky Sall, pour son œuvre exemplaire à la tête du Sénégal, mais également pour le choix porté sur ma personne en qualité de candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar.



J’exprime ma gratitude à tous les leaders et militants de cette grande coalition et celle, plus large, de la majorité présidentielle sortante. J'adresse mes vives félicitations au Président élu, M. Bassirou Diomaye Faye, tout en lui souhaitant une pleine réussite dans sa mission à la tête de l'Etat, au grand bonheur du peuple sénégalais.



Pendant plusieurs semaines, nous avons communié et échangé autour du projet de paix pour une prospérité partagée que j'ai eu l'honneur de porter. Plus d'un électeur sur trois a plébiscité ce projet. C’est un acquis que nous devons préserver et consolider, car il représente le socle à partir duquel nous devons poursuivre notre action. Nous devons aussi l'élargir à toutes les forces politiques et sociales qui partagent nos idéaux. Ensemble, nous le ferons dans notre nouvelle posture d'opposition démocratique et républicaine, respectueuse des institutions, pour préparer les conquêtes prochaines, sur la voie du Sénégal réconcilié, prospère et juste qui demeure l’horizon de mon engagement.



Pour ma part, et plus que jamais, je reste résolument engagé et prêt à mener et gagner les batailles du futur. C'est dans cette disposition que j’exhorte tous les républicains et démocrates de notre pays à une cohésion renforcée et à une solidarité sans faille.



Vive la République !

Vive le Sénégal ! »



Amadou Ba,

Ancien Premier Ministre,

Ancien Candidat à l’élection présidentielle 2024